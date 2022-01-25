Ранивший ножом своих приятелей мужчина спрятался от полиции в шкафу

Полиция завершила расследование уголовного дела, в рамках которого мужчина, ранил ножом своих приятелей. Дело передано в прокуратуру.

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Согласно материалам дела, 2 сентября около 22.00 часов Государственная полиция получила информацию о том, что в доме находятся двое мужчин с телесными повреждениями. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали одного из мужчин, еще двое были доставлены больницу.

В ходе расследования было установлено, что во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Третий приятель вмешался и разнял собутыльников. Немного позже один из участников конфликта зашел в комнату, подошел к спящему собутыльнику и девять раз ударил его ножом. В этот раз третий приятель тоже вмешался, однако получил ранение в шею.

Когда стражи порядка приехали на указанный адрес, нападавший спрятался от них в шкафу. На следующий день суд избрал для него меру пресечения — арест. Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов - за несколько месяцев до совершения преступления он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье причинение вреда здоровью.