Ранивший ножом своих приятелей мужчина спрятался от полиции в шкафу
Foto: Pixabay.com

Полиция завершила расследование уголовного дела, в рамках которого мужчина, ранил ножом своих приятелей. Дело передано в прокуратуру.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно материалам дела, 2 сентября около 22.00 часов Государственная полиция получила информацию о том, что в доме находятся двое мужчин с телесными повреждениями. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали одного из мужчин, еще двое были доставлены больницу.

В ходе расследования было установлено, что во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Третий приятель вмешался и разнял собутыльников. Немного позже один из участников конфликта зашел в комнату, подошел к спящему собутыльнику и девять раз ударил его ножом. В этот раз третий приятель тоже вмешался, однако получил ранение в шею.

Когда стражи порядка приехали на указанный адрес, нападавший спрятался от них в шкафу. На следующий день суд избрал для него меру пресечения — арест. Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов - за несколько месяцев до совершения преступления он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье причинение вреда здоровью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Делать локально, достигать глобально
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!