Расхититель могил Крустс получил срок за пять гранитных оградок

Суд приговорил к реальному сроку Оскара Крустса, который 25 июля 2019 года похитил с пяти могил на кладбище в волости Аудриню (Режекненский край) гранитные оградки. Как отмечает Latvijas Avīze, мужчина отвез гранит домой, в тот же вечер создал профиль в социальной сети Facebook, где разместил объявление о продаже оградок. За каждый брусок он просил 55 евро.

Как указано в материалах дела, одну оградку он повредил, неся ее к машине, а еще одна не вмещалась в багажник, поэтому он спрятал ее в кустах на кладбище и собирался позже за ней вернуться. Однако через четыре дня к Крустсу нагрянула полиция.

По делу был начат уголовный процесс по факту осквернения могилы. Свою вину в содеянном подсудимый признал, в результате сделки с прокурором он получил 4 месяца и 20 дней тюремного заключения. Также ему придется возместить ущерб в размере 415 евро.

Как отмечает издание, у подсудимого не была погашена прошлая судимость.