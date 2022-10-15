Раскрыта преступная группировка, укравшая сотни машин с помощью мошеннического программного обеспечения

Французские правоохранительные органы при поддержке Евроюста и Европола, а также в сотрудничестве с коллегами из Латвии и Испании предотвратили деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая использовала мошенническое программное обеспечение для дублирования ключей, чтобы использовать их в кражах автомобилей на территории Франции.

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По данным European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Евроюст), в ходе скоординированных действий, проведенных в трех странах, были арестованы шестнадцать подозреваемых и проведены обыски в двадцати двух местах.

Предполагается, что подозреваемые разработали и использовали мошенническое программное обеспечение для кражи автомобилей путем дублирования ключей зажигания авто. Мошенники постоянно обновляли и адаптировали свое программное обеспечение, чтобы противодействовать мерам, принимаемым компаниями для усиления безопасности своих автомобилей.

В ходе крупномасштабной операции, инициированной Евроюстом, 10 октября, во Франции были арестованы 16 подозреваемых, в том числе менеджеры компании, производившей программное обеспечение. Всего на территории трех государств сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска.

Во Франции во время обысков было конфисковано более 100 000 евро, а также наложен арест на 12 банковских счетов, недвижимость и на 3 автомобиля люкс класса. Также в Евроюсте отметили, что расследование по этому делу было начато в марте 2022 года.