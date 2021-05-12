Расследование убийства Беззубова: Госполиция сотрудничает со Службой госбезопасности

В расследовании дела об убийстве футбольного агента Романа Беззубова Государственная полиция тесно сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ), сообщил в интервью газете Diena глава СГБ Нормунд Межвиетс.

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Он подтвердил, что расследование недавнего громкого убийства в Латвии находится в компетенции Госполиции, но СГБ оказывает коллегам из полиции поддержку.

Как сообщалось ранее, Роман Беззубов был застрелен утром 14 апреля в столичном микрорайоне Пурвциемс. На ул. Гунара Астрас автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял Беззубов, был заблокирован автомашиной BMW X5. Из BMW X5 в сторону футбольного агента из автоматического оружия было произведено несколько выстрелов. На следующую ночь в Межапарке была обнаружена сгоревшая машина, использовавшаяся при нападении.

Сразу после преступления полиция заявила, что убийство Беззубова могло быть заказным и связанным с профессиональной деятельностью потерпевшего, при этом подчеркивалось, что Госполиция рассматривает и другие версии.

В день убийства Беззубова глава Госполиции Арманд Рукс сообщил журналистам, что к убийству могли быть причастны как минимум три человека, которые стреляли в Беззубова из автоматического оружия.

23 апреля полиция сообщила, что по делу об убийстве Беззубова арестованы и задержаны несколько человек.

Роман Беззубов был в свое время футболистом, а затем работал футбольным агентом и возглавлял агентство BR-sport agency, которое принадлежит ему совместно с Викторией Могилевич. Оборот агентства в 2019 году составил 1 750 евро, убытки — 7 688 евро, информация за 2020 год недоступна. Офис агентства расположен недалеко от места преступления в Пурвциемсе.