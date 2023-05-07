"Разборки" в Иманте: подростки после драки пытались устроить "суд Линча", полиция следит на ситуацией

Полиция уделяет повышенное внимание группам подростков в Иманте, которые собирались провести "суд Линча" из-за небольшой драки, произошедшей 5 мая, сообщает агентство LETA.
В социальных сетях широко обсуждается информация о том, что по рижскому микрорайону Иманта гуляют большие группы молодежи. Государственная полиция тоже обратила внимание на эти записи, зафиксировав информацию о том, что подростки, реагируя на события 5 мая в Иманте, хотели "суда Линча", тем самым выражая свою позицию и защищая потерпевшего.
В госполиции агентству LETA сообщили, что правоохранители моментально отреагировали на информацию и во время усиленного наблюдения в Иманте заметили группу молодежи. Стражи правопорядка провели с подростками профилактическую беседу, разъяснили ситуацию, произошедшую 5 мая, и попросили разойтись. Подростки послушали полицейских и разошлись.
Учитывая инцидент, Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией в настоящее время уделяют больше внимания компаниям подростков и местам сбора молодежи в Иманте.
Как сообщалось, помимо возбуждения уголовного дела по факту драки, устроенной несовершеннолетними в Иманте, будут проверяться и действия полиции.
На видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как несколько мальчиков нападают на сверстников, бьют и пинают их, в то время как другие подростки наблюдают и снимают происходящее. Жестокое избиение сверстника вызвало широкое общественное обсуждение и критику работы полиции, которая долго не приезжала на место происшествия.
Pa šo laiku viens šo puišu draugs tika aizvests uz Imantas mežu sasists un atspārdīts. Šodien internetā pieejams šis video. Šis varēja nenotikt, ja policija ierastos laicīgi un adekvāti reaģētu pic.twitter.com/G3c7CPZG45— Dina (@DinaRanc) May 6, 2023