"Разоблачители любителей порнографии" рассылают письма от имени Интерпола и начальника Госполиции

Госполиция в очередной раз предупреждает жителей Латвии о том, что в последнее время активизировались мошенники, которые рассылают электронные письма от имени Интерпола, некоторых подразделений полиции, а также от лица начальника Госполиции.

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В письмах указывается, что в отношении лица, получившего это сообщение, возбуждено уголовное дело в связи с распространением порнографии. Госполиция заявляет, что эти электронные письма рассылаются с целью вымогательства личных данных и выманивания денег. Иными словами, при ответе на электронное письмо жителю отправляется мошеннический документ с просьбой заплатить "штраф", чтобы прекратить судебное разбирательство. Существует несколько версий таких мошеннических писем с немного отличающимся визуальным оформлением.

Для создания убедительности преступники также ссылаются на конкретных должностных лиц латвийской полиции и системы правосудия. Несколько жителей, получивших письма якобы от главы Госполиции, уже обратились в правоохранительные органы. Правда, в полиции отмечают, что должность начальника Госполиции указана в мошеннических письмах не совсем верно. В пресс-центре полиции подчеркнули, что ни Госполиция, ни ее сотрудники, ни Интерпол, ни сотрудники других органов правопорядка не рассылают подобных писем.

Фальшивку, рассылаемую мошенниками, можно определить по электронному адресу отправителя: государственные органы используют определенные адреса электронной почты, например, […]@vp.gov.lv. Кроме того, преступники допускают в своих посланиях большое количество стилистических и грамматических ошибок. Почти сразу же бросается в глаза тот факт, чтотекст был переведен при помощи программы автоматического перевода.

Государственная полиция призывает граждан быть бдительными, не разглашать личные данные и данные банковских счетов посторонним лицам, не переводить деньги мошенникам, не отвечать на такие письма и предупреждать своих близких о деятельности мошенников!

"Мы также рекомендуем вам не открывать вложения и ссылки в подозрительных электронных письмах, так как они могут содержать вирусы", — говорится в официальном сообщении Госполиции.