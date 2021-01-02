Разыскиваемый Европолом Леонид Ласманис объявлен судом умершим

С интернет-сайта Европола eumostwanted.eu, на котором размещена информация о самых разыскиваемых в Европе подозреваемых и преступниках, а также их фотографии, пропала информация о разыскиваемом ранее гражданине Латвии — бывшем командующем Государственными пограничными силами ЛР Леониде Ласманисе. Портал Delfi решил выяснить, по какой причине это произошло.

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В Государственной полиции сообщили, что это дело находится в компетенции Земгальского районного суда (Тукумс). Помощница председателя Земгальского районного суда (ЗРС) Э. Зиварте пояснила, что 24 ноября 2020 года судья ЗРС А.Шкутанс в рамках уголовного процесса проверил данные о Леониде Ласманисе в Единой системе информации о миграции и констатировал, что Ласманис умер 10 января 2020 года.

"В издании Latvijas Vēstnesis (публикация от 25.11.2020., Nr.228) было опубликовано сообщение, что решением Рижского окружного суда от 28 октября 2020 года по гражданскому делу Nr. C33238420 Леонид Ласманис объявлен умершим, а днем смерти принято считать 10 января 2020 года. Решение вступило в силу 18 ноября 2020 года", — отметила Зиварте, добавив, что на основании изложенного будет возобновлено судопроизводство по уголовному делу.

Согласно официальной информации, Леонид Ласманис (1959 г.р.), будучи государственным должностным лицом и кандидатом на муниципальных выборах, совершил преступление, сопряженное с подкупом на сумму 20 000 евро, эта сумма предназначалась для другого госчиновника. Данное преступление было совершено в сговоре с тремя другими людьми.

Напомним, речь идет о так называемом Юрмалгейте — деле о коррупции в преддверии муниципальных выборов. В 2007 году Земгальский окружной суд вынес приговоры обвиняемым в коррупции на выборах мэра Юрмалы. Миллионер Герман Милуш и бывший градоначальник Юрис Хлевицкис были приговорены к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, архитектор Гвидо Харийс Волбругс — к трем годам условно и такому же испытательному сроку,

Четвертый обвиняемый — Леонид Ласманис — по данным следствия, скрывался от правосудия в России. В последний раз его видели 15 января 2007 года в Эстонии. Российское бюро Интерпола также сообщило латвийским коллегам, что Ласманис пересек эстонско-российскую границу. Также сообщалось, что в случае обнаружения Ласманиса судебное дело будет возобновлено.