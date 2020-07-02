Разыскиваемый Интерполом и сбежавший из Литвы россиянин пытался скрыться на такси в Латвии

В минувшую среду под Даугавпилсом было остановлено такси, в котором перемещался 51-летний гражданин России, разыскиваемый по линии Интерпола по подозрнеию в совершении экономических преступлений. Задержание по просьбе своих литовских коллег провели сотрудники правоохранительных органов Латвии.

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Как уже сообщалось ранее, вечером 30 июня в Вильнюс из Таллина прибыл гражданин России (1969 г.р.). Во время проверки мужчина ушел в неизвестном направлении.

По данным правоохранительных органов, у гражданина России есть вид на жительство в Эстонии. Во время проверки он вызвал подозрение у пограничников. Мужчину попросили подождать. Выяснилось, что подозреваемого в экономических преступлениях через Интерпол разыскивают правоохранительные органы РФ.

Однако иностранец не стал дожидаться результатов проверки — он скрылся из аэропорта, оставив в руках пограничников свои документы. СОГГ начала расследование в связи с халатной работой своих сотрудников: мужчину должны были охранять и не позволить ему скрыться.