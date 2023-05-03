Разыскиваемый за убийство Русиньш добавлен в базу самых разыскиваемых преступников Европола
Foto: DELFI

Информация о Леоне Русиньше, который убил свою бывшую жену на глазах тещи и ребенка, добавлена в базу самых разыскиваемых преступников Европола. Там также указывается, что Русиньш опасен.

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Как уже сообщалось ранее, Леонс Русиньш жестоко убил свою бывшую супругу (1983 г.р.) 16 марта. Известно, что он месяцами преследовал женщину, угрожал ей расправой и запугивал. Пострадавшая обращалась за помощью в полицию, но защитить ее от расправы так и не смогли.

Начальник Госполиции Армандс Рукс поручил провести служебную проверку, чтобы убедиться, что "полицейские действовали согласно нормативным актам, достаточно активно и профессионально".

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