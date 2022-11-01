Разыскивается гражданин Латвии: уехал в Венгрию и пропал

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Константина Романенко (1978 г.р.), который 10 октября отправился в путешествие в Венгрию и с тех пор не выходит на связь. Известно, что мужчина путешествовал на самолете.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Его приметы: рост 178 см, спортивного телосложения, волосы короткие, темные.
Был одет: черная куртка на белой подкладке, темно-синие джинсы, темно-синяя спортивная обувь.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086859 или 110. Также можно писать на электронную почту: oskars.linins@riga.vp.gov.lv.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.