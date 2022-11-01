Разыскивается гражданин Латвии: уехал в Венгрию и пропал

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Константина Романенко (1978 г.р.), который 10 октября отправился в путешествие в Венгрию и с тех пор не выходит на связь. Известно, что мужчина путешествовал на самолете.

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Его приметы: рост 178 см, спортивного телосложения, волосы короткие, темные.

Был одет: черная куртка на белой подкладке, темно-синие джинсы, темно-синяя спортивная обувь.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086859 или 110. Также можно писать на электронную почту: oskars.linins@riga.vp.gov.lv.