Разыскивается мужчина, который не может ориентироваться в окружающей обстановке

Сотрудники участка "Тейка" Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Марка Бухтеева, 1974 года рождения.

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В понедельник, 6 января, в 16.30 мужчина вышел из Центра социальной защиты 1-й Рижской больницы в Риге, ул. Бруниниеку 5. Местонахождение Бухтеева неизвестно. У мужчины проблемы со здоровьем — он не может ориентироваться в окружающей обстановке.

Приметы пропавшего: худощавый, невысокого роста, темные волосы.

Мужчина был одет в: больничную пижаму (зеленую, в клетку), на ногах тапочки.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, звонить по телефону 110.