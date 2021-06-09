Разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции (Курземский участок) разыскивает Глеба Матвеева (1969 г.р.), подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

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Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085982, 67085928, 67070827 или 110.

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