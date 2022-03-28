Разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивают изображенного на фотографии мужчину. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления.
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Приметы мужчины: возраст - примерно 30 лет, темные густые брови, темные глаза.
Жителей просят внимательно посмотреть на фотографию и отозваться, если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении данного человека. Звонить в полицию по номеру телефона: 110.
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