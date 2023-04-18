Разыскивается подозреваемый в жестоком убийстве: он может быть опасен

Мужчина 1970 года рождения по имени Леон Русиньш (на фото) разыскивается по подозрению в убийстве женщины в Екабпилсе. Госполиция предупреждает: он может быть опасен.

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16 апреля полиция получила информацию о том, что на дороге где-то в глуши некий мужчина нанес женщине 1983 года рождения смертельные телесные повреждения и скрылся. Прибыв на место, полиция начала неотложные процессуальные действия. Мужчина был объявлен в розыск.

Выяснилось, что между жертвой и подозреваемой в месте происшествия был конфликт, который закончился нанесением жертве телесных повреждений, несовместимых с жизнью. У происшествия были свидетели. Выяснилось также, что у мужчины были личные мотивы и его действия были умышленными.

Он и раньше попадал в поле зрения полиции из-за агрессивных действий, направленных против этой женщины, и не выполнял решение суда, запретившего ему к ней приближаться. В основном эти нарушения выражались в том, что он использовал средства связи и социальные сети, чтобы оскорблять других людей, связанных с этой женщиной. Полиция реагировала на каждое нарушения, были и уголовные, и административные процессы, итогами которых были штрафы и кратковременное лишение свободы.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться.