Разыскивается подозреваемый в жестоком убийстве: полиция не смогла его предотвратить

Мужчина 1970 года рождения по имени Леон Русиньш (на фото) разыскивается по подозрению в убийстве женщины в Екабпилсе. Госполиция предупреждает: он может быть опасен. Передача "Панорама" на телеканале LTV отмечает, что полиция знала, что этот человек преследовал свою жертву, но не предотвратила преступление.

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16 апреля полиция получила информацию о том, что на дороге где-то в глуши некий мужчина нанес женщине 1983 года рождения смертельные телесные повреждения и скрылся. Прибыв на место, полиция начала неотложные процессуальные действия. Мужчина был объявлен в розыск.

Выяснилось, что между жертвой и подозреваемой в месте происшествия был конфликт, который закончился нанесением жертве телесных повреждений, несовместимых с жизнью. У происшествия были свидетели. Как сообщает Латвийское телевидение, он убил ее на глазах ее матери и ребенка. После этого он уехал на машине, задержать его не удалось.

Выяснилось также, что у мужчины были личные мотивы и его действия были умышленными. Он и раньше попадал в поле зрения полиции из-за агрессивных действий, направленных против этой женщины, и не выполнял решение суда, запретившего ему к ней приближаться. В основном эти нарушения выражались в том, что он использовал средства связи и социальные сети, чтобы оскорблять других людей, связанных с этой женщиной.

По информации "Панорамы", он терроризировал женщину год. Постоянно звонил, слал сообщения, пытался поджечь дверь. И сама жертва, и ее близкие, соседи и коллеги неоднократно обращались в полицию, которая оштрафовала его на 250 евро за хулиганство. Это его не остановило, и преследование продолжилось. Он преследовал и коллег женщины, и одна из них рассказала передаче, что теперь они боятся выходить из дома. На рабочем месте женщины подтвердили, что Русиньш парализовал работы учреждения минимум на полгода. "Последние шесть месяцев от этого человека мы получали нескончаемое количество звонков, сообщений и е-мейлов с угрозами. Иногда это было 1000 звонков в день", - рассказала представитель учреждения Илзе Арая.

Коллега убитой рассказала, что в последнюю неделю он угрожал: "Я приеду, вам всем конец". Последний раз он подкараулил женщину в парикмахерской и сказал ей, что её ждёт чёрный мешок.

Полиция реагировала на каждое нарушения, были и уголовные, и административные процессы, итогами которых были штрафы и кратковременное лишение свободы. По словам Лауриса Арайса, главы Управления Госполиции Земгальского региона, он был обязан посещать специальную программу для предотвращения насилия, но не посещал ее, из-за чего был начал еще один уголовный процесс.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться. Русиньш объявлен в международный розыск. Как сообщает "Панорама", есть вероятность, что он мог уехать из Латвии или покончить с собой.