Разыскивается пропавшая без вести 17-летняя девушка

Госполиция разыскивает Анастасию Лепину, которую в последний раз видели 13 января, когда она выходила из своего дома в Гауене (волость Гауенас Смилтенского края).
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Ее приметы: рост 163 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза карие.
Была одета: черные леггинсы, темная клетчатая куртка, зеленая кофта.
У девушки могут быть проблемы со здоровьем.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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