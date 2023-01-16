Разыскивается пропавшая без вести 17-летняя девушка

Госполиция разыскивает Анастасию Лепину, которую в последний раз видели 13 января, когда она выходила из своего дома в Гауене (волость Гауенас Смилтенского края).

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Ее приметы: рост 163 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза карие.

Была одета: черные леггинсы, темная клетчатая куртка, зеленая кофта.

У девушки могут быть проблемы со здоровьем.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.