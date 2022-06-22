Разыскивается пропавшая без вести жительница ул. Маскавас

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Эдите Новикову (1980 г.р.), которую в последний раз видели утром 11 июня, когда она выходила из своего дома по ул. Маскавас.
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Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы темные.
Была одета: розовый джемпер, белая короткая куртка, темно-синие джинсы. На ногах черные кроссовки. С собой была розовая сумочка на плечо.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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