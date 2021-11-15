Разыскивается пропавшая летом в Юрмале пенсионерка

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Марию Харлову (1928 г.р.), которую в последний раз видели 1 июля 2021 года в Юрмале, на ул. Райня.

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Если вы знаете, где может находиться пенсионерка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.