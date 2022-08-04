Разыскивается пропавшая на выходных пенсионерка

Саулкрастский участок полиции разыскивает Нину Переверзеву (1957 г.р.), которую в послдений раз видели в Саулкрасты, на ул. Межа 31 июля.
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Ее приметы: рост 152 см, худощавая, волосы короткие, седые.
Была одета: темно-синие кроссовки с буквой N, другой информации об одежде пенсионерки нет.
У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085986 или 110.
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