Разыскивается пропавшая на выходных пенсионерка
Foto: Valsts policija

Саулкрастский участок полиции разыскивает Нину Переверзеву (1957 г.р.), которую в послдений раз видели в Саулкрасты, на ул. Межа 31 июля.

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Ее приметы: рост 152 см, худощавая, волосы короткие, седые.

Была одета: темно-синие кроссовки с буквой N, другой информации об одежде пенсионерки нет.

У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085986 или 110.

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