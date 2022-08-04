Разыскивается пропавшая на выходных пенсионерка

Саулкрастский участок полиции разыскивает Нину Переверзеву (1957 г.р.), которую в послдений раз видели в Саулкрасты, на ул. Межа 31 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ее приметы: рост 152 см, худощавая, волосы короткие, седые.

Была одета: темно-синие кроссовки с буквой N, другой информации об одежде пенсионерки нет.

У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085986 или 110.