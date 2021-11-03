Разыскивается пропавшая несколько дней назад школьница
Foto: Valsts policija

Курземский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает 14-летнюю Владиславу Федорову, которую в последний раз видели 30 октября, когда она выходила из своего дома на ул. Катедралес.

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Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы выкрашены в красный цвет.

Была одета: розовое пальто, черные брюки, черно-красные ботинки.

С собой у девочки был мобильный телефон. Она поддерживает связь с родственниками, однако не говорит им, где находится.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63404677 (по рабочим дням) или 110 (круглосуточно).

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