Разыскивается пропавший без вести 26-летний житель Олайне

В Bezvests.lv обратились обеспокоенные родственники, друзья и коллеги пропавшего 26-летнего Андрея Скоринко. Со слов близких известно, что последний раз родственники с ним связывались вечером 23 февраля, но уже 24 февраля молодой человек на связь не выходил.

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Андрей проживает в Олайне, но дома его нет, на работу в Ригу он не выезжал, хотя планировал. С тех пор о нем нет никаких известий. Его телефон оставлен дома.

Его приметы: рост 188, худощавого телосложения.

Был одет: короткая темная куртка, джинсы синего цвета, черные ботинки. На голове шапка или капюшон. При себе мог быть рюкзак.

Просим всех, кто видел Андрея или что-либо знает о возможном месте его нахождения, незамедлительно сообщать в полицию 110 или в Bezvests.lv 22084084.