Разыскивается пропавший без вести 52-летний мужчина

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Олександра Сафронова, которого в последний раз видели 15 сентября на ул. Хапслас (Саркандаугава).
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Его приметы: рост 173-175 см, полный.
Был одет: серые спортивные брюки, красная майка, черная куртка, серые кроссовки.
Мужчина может находиться в окрестностях Рижского автовокзала или Центрального рынка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085921 или 110.
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