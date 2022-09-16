Разыскивается пропавший без вести 52-летний мужчина
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Олександра Сафронова, которого в последний раз видели 15 сентября на ул. Хапслас (Саркандаугава).

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Его приметы: рост 173-175 см, полный.

Был одет: серые спортивные брюки, красная майка, черная куртка, серые кроссовки.

Мужчина может находиться в окрестностях Рижского автовокзала или Центрального рынка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085921 или 110.

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