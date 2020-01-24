Разыскивается пропавший без вести 62-летний мужчина: вышел из дома и исчез

В конце декабря 2019 года в Резекненском крае, в поселке Миглиниеки пропал 62-летний Роберт Знотиньш. Со слов близких известно, что утром 27 декабря 2019 года мужчинавышел из своего дома и не вернулся. До

сих пор неизвестно его место нахождения.

Был одет в синюю зимнюю куртку. черные брюки, резиновые сапоги цвета камуфляж и черную шапку.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения.

Просим всех обратить внимание на фотографию и, если вы видели этого мужчину или вам известно его местонахождение, просим сообщить в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv 22084084.