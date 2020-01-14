Разыскивается пропавший без вести мужчина

В организацию Bezvests.lv обратились близкие 75-летнего Агриса Турциньша, который 9 января 2020 года вышел из своего дома в Кекаве примерно с 19.00 до 20.30 и пропал.

При себе мог иметь — удостоверение автоводителя, кошелек.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку с красным воротником, тканевые брюки, коричневые ботинки. На голове шапка коричневого цвета.

Приметы: довольно высокого роста — около 185 см, среднего телосложения.

У мужчины присутствуют нарушения памяти, может потерять ориентацию в пространстве. Если вы видели этого человека или вам известно о его местонахождении, просьба обращаться в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.