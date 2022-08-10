Разыскивается пропавший без вести мужчина

Сигулдский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Яниса Лаздиньша-Узулниекса (1971 г.р.), сообщили в Государственной полиции. С 7 августа родственники не могут с ним связаться.
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Сообщается, что мужчина может гостить у знакомых, а летом находиться в лесу.
Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию мужчины и если вы знаете, где он может находиться, сообщить, позвонив на номер 110.
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