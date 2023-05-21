Разыскивается пропавший без вести житель Балдоне
Foto: Edgars Kalniņs

Государственная полиция просит помощи у общественности в поиске пропавшего мужчины.

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Южный участок Рижской региональной полиции разыскивает пропавшего без вести Эдгара Калныньша, 1977 года рождения.

15 мая мужчина Эдгарс Калныньш вышел из своего дома в Балдоне и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Полиция просит всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего человека, позвонить по телефону 67 950 255 или 110.

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