Разыскивается пропавший без вести житель Кенгарагса

Рижский участок "Кенгарагс" Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Раймонда Воланса (1985 года рождения).

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29 марта этого года Воланс уехал на работу, на улицу Румбас, и не вернулся. Местонахождение жителя рижского микрорайона Кенгарагс до сих пор неизвестно.

Пропавший мужчина был одет в темно-синюю куртку, черный жилет и белые спортивные штаны.

Госполиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 110.