Разыскивается пропавший без вести житель Плявниеки
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Виктора Кудрявцева (1958 г.р.), с которым родственники в последний ра выходили на связь 20 сентября.

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Известно, что мужчина проживал на ул. Дзеню.

Его приметы: рост 190 см, среднего телосложения.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

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