Разыскивается пропавший без вести житель Риги

Участок "Тейка" Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Виталия Лебедека. 4 сентября этого года мужчина покинул свой дом на улице Джохара Дудаева в Риге, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

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В последний раз Виталия Лебедека видели в Риге, на улице Бривибас возле ломбарда.

Приметы пропавшего мужины: рост - 179 см, среднее телосложение, волосы седые, короткие. Ходит на костылях. Был одет в черную кожаную куртку, черные джинсовые шорты, коричневые спортивные туфли. У мужчины парализована правая сторона тела (рука, стопа), внизу живота - шрам, носит зубной протез. Под воздействием алкоголя проявляет агрессивность.

Государственная полиция приглашает всех, кто знает возможное местонахождение Виталия Лебедека звонить по телефону 67085980 или 110.