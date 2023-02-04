Разыскивается пропавший без вести житель Риги

Отделение "Тейка" Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Вадима Герегу.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
31 января этого года около 7:50 утра Вадим Герега покинул свое жилище на улице Дзелзавас в Риге и до сих пор не вернулся домой.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. Носит очки.
Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего молодого человека, позвонить по телефону 67085980 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.