Разыскивается пропавший без вести житель Риги
Foto: Vadims Gerega

Отделение "Тейка" Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Вадима Герегу.

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31 января этого года около 7:50 утра Вадим Герега покинул свое жилище на улице Дзелзавас в Риге и до сих пор не вернулся домой.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. Носит очки.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего молодого человека, позвонить по телефону 67085980 или 110.

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