Разыскивается пропавший без вести житель Риги

Рижское региональное отделение Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Дмитрия Козловского, 1986 года рождения.

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21 июня Дмитрий Козловский вышел из медицинского учреждения в Риге на улице Дунтес, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мужчины: рост 185 см, среднего телосложения, темно-русые короткие волосы, носит бороду и короткие усы.

Вероятно, был одет в черные кроссовки, рубашку темного цвета и коричневые джинсы.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, звонить по номеру 110.