Разыскивается пропавший без вести житель Риги

Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего Эдгара Тарновскиса, 1968 года рождения.
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Эдгар Тарновскис 16 августа покинул свое место жительства в Риге на улице Ясмуйжас и не вернулся до сих пор.
Приметы мужчины: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткие. Нет верхних зубов. У мужчины есть проблемы со здоровьем.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, звонить по номеру 110.
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