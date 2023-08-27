Разыскивается пропавший без вести житель Риги

Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего Эдгара Тарновскиса, 1968 года рождения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эдгар Тарновскис 16 августа покинул свое место жительства в Риге на улице Ясмуйжас и не вернулся до сих пор.

Приметы мужчины: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткие. Нет верхних зубов. У мужчины есть проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, звонить по номеру 110.