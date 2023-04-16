Разыскивается пропавший без вести житель Сигулдской волости

Сотрудники Южновидземского участка Видземского регионального управления государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Артура Журавлёва (1988 г.р.).

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14 апреля около 10:30 36-летний Артур Журавлев отправился "автостопом" из Вецпиебалгской волости к себе домой - в Сигулдскую волость, но до сих пор не прибыл в конечный пункт назначения.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 190 см, нормального телосложения, рыжие волосы и борода.

Был одет в коричневые брюки и жилет, свитер с капюшоном, на ногах - светло-желтые ботинки Nike на шнуровке.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Журавлева, звонить по номеру 110.