Разыскивается пропавший в Риге 33-летний мужчина

В Риге пропал 33-летний Мундис Себрис. Родственники пропавшего сообщили, что вечером 20 января мужчина вышел из своего дома на улице Прауленас в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Телефон мужчины перестал принимать сигналы 21 января, сообщает bezvests.lv у себя в Facebook.

Приметы мужчины: рост 181 см, среднего телосложения.

Был одет в зимнюю пуховую куртку Tommy Hilfiger синего цвета, черные брюки, черную зимнюю обувь и черную шапку.

У мужчины при себе был телефон Samsung и кошелек.

Если вы видели мужчину с фотографии или знаете его местонахождение, сообщите об этом в полицию по телефону 110 или обратитесь в bezvests.lv по телефону 22084084.