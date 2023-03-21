Разыскивается женщина, совершившая тяжкое преступление

Участок Латгальского предместья Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает женщину (на фото) за совершение тяжкого преступления в воскресенье, 20 марта, в Риге.

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Государственная полиция призывает всех, кто узнал женщину или знает ее возможное местонахождение, звонить по телефону 67086759, 26392819 или 110, или написать на электронный адрес: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.