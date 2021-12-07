Ребенок получил травмы, врезавшись в дерево при катании на санках с горы
Foto: DELFI

В Лиепае в минувшие выходные случилось ЧП: при катании с горки на санях в Беберлини в дерево врезался ребенок. В свою очередь, автомобиль Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), спешивших на этот вызов, застрял в снегу.

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Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на свидетельницу происшествия Эвиту, мальчик не смог справиться с управлением санками и врезался в дерево, после чего упал набок и остался лежать в снегу. Позже выяснилось, что он повредил спину.

Находившиеся рядом люди поспешили к нему на помощь и сразу же вызвали скорую. Однако "неотложка" застряла в снегу, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей, которые вытащили транспортное средство с помощью троса. Между тем медики поспешили к пострадавшему.

"Парни, которые были рядом, помогли доставить мальчика на носилках к машине скорой помощи. Почти километр им пришлось брести по заснеженному лесу. Я очень рада отзывчивости людей. Жители помогали также вытолкнуть застрявшую автомашину скорой помощи, хотя были и такие, кто отворачивались, только бы их не позвали на помощь", — рассказала свидетельница.

Представительница СНМП Сармите Скуиня подтвердила, что в Лиепае произошел такой несчастный случай, а по пути к месту происшествия скорая застряла в снегу. Медики оказали помощь ребенку, а затем с помощью жителей его доставили к машине. Ребенок в стабильном состоянии был доставлен в больницу. Сейчас мальчик уже выздоравливает дома, на некоторое время ему назначен постельный режим.

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