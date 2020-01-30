Рецидивист с 26 судимостями "заминировал" здание суда в Риге

В понедельник днем, 27 января, полиция получила информацию об угрозе взрыва в одном из судебных зданий в Риге. На следующий день удалось задержать виновного, сообщает LETA.

После информации об угрозе здание было эвакуировано.

Участок полиции Латгальского предместья Риги провел процессуальные действия и за неполный день выявил возможного виновника и задержал его 28 января. Это оказался мужчина 1979 года рождения, который уже 26 раз был судим за преступления имущественного характера.

Мужчину арестовали, его мотивы выясняются. Полиция начала уголовный процесс. "Телефонному террористу" грозит лишение свободы до года, принудительные работы или штраф.

Полиция напоминает, что ложные вызовы уголовно наказуемы и могут вызвать серьезные последствия — например, оперативные службы могут не успеть на другой вызов, где ее присутствие гораздо нужнее.