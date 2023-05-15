Решение о запрете на ретрансляцию телеканалов "Рен ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия" вступило в силу
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В Административный окружной суд не поступило ни одной кассационной жалобы на решение, которым он отклонил ходатайство об отмене решения Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) о запрете на ретрансляцию телепрограмм "Рент ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия" в Латвии, таким образом решение суда вступило в законную силу.

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Ранее в суд обратились компании Reveno Media LTD и АО Telekompanija NTV с просьбой отменить решение НСЭСМИ от 9 февраля 2021 года о запрете на ретрансляцию 16 российских программ в части, касающейся указанных компаний, а именно телеканалов "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия".

В середине марта окружной суд также отклонил иск ООО Pirmais Baltijas Kanāls о приостановлении действия решения НСЭСМИ от 25 февраля 2022 года, которым были аннулированы разрешения на вещание программ "ПБК Литва" и "ПБК Эстония".

Как сообщалось, со 2 марта прошлого года больше нельзя увидеть в телеэфире программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.

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