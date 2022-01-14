Решение принято: прокуратура начнет уголовное преследование бывших членов правления LDz

В четверг, 13 января, прокуратура Рижского окружного суда приняла решение о начале уголовного преследования четырех бывших членов правления Latvijas dzelzceļš (LDz).

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Обвиняемые не проинформированы об этих решениях — они им еще не выданы, поэтому прокуратура не предоставила дополнительных комментариев. Неизвестно, принято ли решение о начале уголовного преследования именно за те правонарушения, которые публично упомянуло Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В начале января KNAB попросило прокуратуру начать уголовное преследование четырех бывших членов правления LDz за возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях, что привело к убыткам в размере 1,5 миллиона евро

Согласно полученным KNAB доказательствам, бывшие чиновники LDz добились создания нового исполнительного органа, чтобы получать значительно более высокие зарплату, премии и доплаты за выполнение своих обязанностей.

Расследование связано с периодом, когда председателем правления LDz был Эдвинс Берзиньш. Тогда в предприятии был создан совет президентов, который Суд Сатверсме признал незаконным, однако совет так и не был ликвидирован.

Совет президентов LDz существовал девять лет, с сентября 2010 года до октября 2019 года. Это была структурная единица, которой были искусственно выделены и присвоены функции управления обществом капитала, за что члены правления получили вознаграждения. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении деятельности Совета президентов.

До 2015 года председателем правления предприятия был Угис Магонис, а с 2016 по 2019 год Берзиньш, который был членом правления LDz с 2011 года.

В правлении компании во время существования Совета президентов с 2008 по 2019 год работал и Айварс Стракшас, с 2016 по 2020 год Айнис Стурманис, с 2011 по 2019 год — Эрикс Шмукстс.

Согласно заключению Госконтроля в 2020 году, с момента создания Совета президентов вся зарплата, которая была выплачена его членам, выплачивалась необоснованно, поскольку обязанности членов совета относились к компетенции правления, за что они уже получали вознаграждение. Членам Совета президентов были необоснованно выплачены 1,63 миллиона евро.

В соответствии с регламентом работы совета бывшим руководителям предприятия были выплачены крупные компенсации, когда в середине 2019 года с ними были прекращены трудовые отношения. Согласно поданным в Службу государственных доходов (VID), Берзиньш получил компенсацию в размере 250 000 евро, а член правления Айварс Стракшас — 200 000 евро.

В начале 2020 года министр сообщения Талис Линкайтс обратился в Генпрокуратуру с заявлением. Был начат уголовный процесс, досудебное расследование было поручено KNAB. Тогда Линкайтс заявил порталу LSM.lv, что Министерство сообщения обратилось в правоохранительные органы в связи с размером компенсаций, выплаченных Берзиньшу и Стракшасу.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что бывшие должностные лица, возможно, в период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года злоупотребляли своим служебным положением и незаконно получали дополнительные доходы за исполнение своих прямых обязанностей.

В результате предприятию LDz нанесен материальный ущерб в размере 1 553 896,83 евро.