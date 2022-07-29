ReTV: В Видземе была совершена серия попыток ограбления банкоматов

За последние несколько дней в Видземе был выявлен ряд попыток ограбления банкоматов. Государственная полиция начала расследование, и пока неизвестно, сколько человек хотели украсть деньги — один или несколько. Об этом сообщает ReTV.

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В ночь на четверг, 28 июля, на банкомат банка SEB в торговом центре Мадоны, на улице Саулес, была совершена попытка ограбления. В результате банкомат поврежден, он не работает, об этом также говорит и надпись на дисплее.

Злоумышленники пытались распилить банкомат, но им это не удалось сделать. Представительница Госполиции Анце Розите сообщила ReTV, что сейчас идет расследование в связи с произошедшим. Начат уголовный процесс.

Второй банкомат SEB, который прошлой ночью пытались украсть, находится в Вецпиебалге. После попытки взлома его накрыли пленкой, поскольку он не работает и идет следствие.

Как сообщили ReTV в Госполиции, это единственные случаи, когда были попытки кражи денег из банкоматов путем их механического повреждения.

"Начат уголовный процесс по третьей части 175-й статьи Уголовного закона, указала Розите.

В свою очередь, представители банка SEB заявили ReTV, что такие "нападения" на банкоматы происходят не часто, но время от времени случаются.

Руководитель Управления безопасности SEB банка Марцис Пелцис указал, что частота таких случаев зависит от глобальных тенденций на черном рынке мошенничества.

"Если хакеры нашли способ атаковать банкоматы, эта информация часто продается", — указал Пелцис.

Однако, как подчеркивает представитель банка, попытки получить деньги таким способом фактически неосуществимы. Деньги защищены как физически, так и за счет обеспечения так называемой чернильной защиты в кассовых ящиках.

"Эти прорезанные отверстия больше ничего не дают. Дырку прорезают, а взамен ничего нет. Нет смысла грабить банкоматы, пытаться их вырвать, а затем открыть сейф или распилить, поскольку тогда эти деньги не будут пригодны для использования.

В SEB банке есть видеоматериалы, которые были переданы в полицию. Между тем, местные жители рассказывают ReTV, что, по их мнению, такие попытки ограбления связаны со сложившейся экономической ситуацией.