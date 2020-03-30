Режим ЧС: интенсивность дорожного движения снизилась на 19%

С момента объявления на территории Латвии режима чрезвычайной ситуации интенсивность движения на главных автодорогах Латвии снизилась на 19% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi, в сравнении с соответствующим периодом месяц назад, то есть 15-28 февраля, интенсивность движения на главных автодорогах страны уменьшилась на 18%.

Наибольший спад интенсивности движения отмечен на участке Елгавского шоссе от Элеи до границы с Литвой — на 87%. На латвийско-литовской границе сейчас возобновлен пограничный контроль.

На 43% снизилась интенсивность движения на участке Валмиерского шоссе от Стренчи до Валки. На латвийско-эстонской границе также возобновлен пограничный контроль.

Единственным участком главных автодорог, на котором наблюдалось небольшое увеличение интенсивности движения по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, стал участок Таллинского шоссе возле Адажи.

Изменения интенсивности движения на главных автодорогах ранее традиционно коррелировали с тенденциями развития экономики страны.