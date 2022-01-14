Режим ЧС: полиция возбудила 5000 административных дел о нарушениях ковидных ограничений
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С 11 октября прошлого года, когда в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, Госполиция возбудила около 5000 дел об административных правонарушениях. Стражи порядка сообщают, что часть общества не следует установленным требованиям эпидемиологической безопасности.

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Каждый случай полиция по-прежнему рассматривает в индивидуальном порядке. Цель — не наказать, а объяснить определенные ограничения и предотвратить повторение нарушения. В целом во время чрезвычайной ситуации стражи порядка дали около 14 000 превентивных предписаний.

Полиция ежедневно контролирует соблюдение мер эпидемиологической безопасности в общественном транспорте, местах общественного питания, салонах красоты, местах размещения туристов, торговых точках и других общественных местах. С начала чрезвычайной ситуации стражи порядка проверили 2243 салона красоты, по которым начат 21 административный процесс и дано 80 превентивных предписаний.

Ежедневно ведется контроль за всеми видами общественного транспорта, особенно проверяется требование правильного ношения масок. За период чрезвычайной ситуации проверена 14 791 единица общественного транспорта, в 454 случаях начаты административные процессы. В большинстве случаев выданы превентивные предписания — 3496.

В местах торговли проведено примерно 30 000 проверок, дано 4039 предупреждений. В девяти случаях принято решение о закрытии торгового места.

Проверки были проведены в 4741 месте общественного питания, в 68 случаях начаты административные процессы, а в 199 случаях выданы превентивные предписания.

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