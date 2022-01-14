Режим ЧС: полиция возбудила 5000 административных дел о нарушениях ковидных ограничений

С 11 октября прошлого года, когда в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, Госполиция возбудила около 5000 дел об административных правонарушениях. Стражи порядка сообщают, что часть общества не следует установленным требованиям эпидемиологической безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Каждый случай полиция по-прежнему рассматривает в индивидуальном порядке. Цель — не наказать, а объяснить определенные ограничения и предотвратить повторение нарушения. В целом во время чрезвычайной ситуации стражи порядка дали около 14 000 превентивных предписаний.

Полиция ежедневно контролирует соблюдение мер эпидемиологической безопасности в общественном транспорте, местах общественного питания, салонах красоты, местах размещения туристов, торговых точках и других общественных местах. С начала чрезвычайной ситуации стражи порядка проверили 2243 салона красоты, по которым начат 21 административный процесс и дано 80 превентивных предписаний.

Ежедневно ведется контроль за всеми видами общественного транспорта, особенно проверяется требование правильного ношения масок. За период чрезвычайной ситуации проверена 14 791 единица общественного транспорта, в 454 случаях начаты административные процессы. В большинстве случаев выданы превентивные предписания — 3496.

В местах торговли проведено примерно 30 000 проверок, дано 4039 предупреждений. В девяти случаях принято решение о закрытии торгового места.

Проверки были проведены в 4741 месте общественного питания, в 68 случаях начаты административные процессы, а в 199 случаях выданы превентивные предписания.