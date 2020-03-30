Режим самоизоляции: депутатами Сейма интересуется полиция

После заболевания Covid-19 депутата Артуса Кайминьша уже неделю в самоизоляции находятся все депутаты Сейма, которые, в отличие от многих других латвийцев, узнаваемы. Возможно, именно поэтому по меньшей мере двумя из них — Марисом Кучинскисом (Союз "зеленых" и крестьян) и Илзе Индриксоне (Национальное объединение) — интересуются правоохранительные органы, потому что эти депутаты выходили на улицу или не находились по декларированному месту жительства. Об этом сообщает Latvijas avize.

Нужно отметить, что многие парламентарии сейчас подыскали себе другое жилье, в том числе в сельской местности или посреди леса. Илзе Индриксоне подтвердила, что по ее задекларированному месту жительства в Талсинском крае явилась полиция, которая депутата там не застала. Политик сообщила, что время самоизоляции решила проводить не дома с семьей, а в городской квартире.

Она допустила, что кто-то написал заявление о том, что депутат не находится по месту жительства, на которое полиция оперативно отреагировала. В свою очередь в пятницу вечером в передаче TV3 "В точке горения" сообщалось, что свою квартиру для того, чтобы отправиться в магазин, покинул депутат Марис Кучинскис. По его словам, принимая во внимание то, что он живет с семьей, в которой есть маленькие дети, он усиленно соблюдает все меры предосторожности и избегает появления в обществе, однако в тот день другой возможности не было, поэтому он отправился в магазин Sky, где быстро купил все необходимое и ушел.