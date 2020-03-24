Режим самоизоляции соблюдают 16 прокуроров и трое работников прокуратуры
Foto: DELFI

На сегодняшний день в Латвии режим самоизоляции соблюдают 16 прокуроров и трое работников прокуратуры. Ни у оного из них не констатировано признаков заболевания Covid-19.

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Глава пресс-центра Генпрокуратуры Лаура Маевска не стала уточнять, вернулись ли прокуроры из зарубежных поездок или имели контакты с лицами, заразившимися Covid-19.

Маевская напомнила, что во время чрезвычайного положения руководители подразделений прокуратуры организуют свою работу и работу подчиненных им прокуроров таким образом, чтобы они дистанционно выполняли свои обязанности, обеспечивая при этом строгое и своевременное выполнение своих уставных и прокурорских юридических обязанностей.

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LETA

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LETA
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