На сегодняшний день в Латвии режим самоизоляции соблюдают 16 прокуроров и трое работников прокуратуры. Ни у оного из них не констатировано признаков заболевания Covid-19.

Глава пресс-центра Генпрокуратуры Лаура Маевска не стала уточнять, вернулись ли прокуроры из зарубежных поездок или имели контакты с лицами, заразившимися Covid-19.

Маевская напомнила, что во время чрезвычайного положения руководители подразделений прокуратуры организуют свою работу и работу подчиненных им прокуроров таким образом, чтобы они дистанционно выполняли свои обязанности, обеспечивая при этом строгое и своевременное выполнение своих уставных и прокурорских юридических обязанностей.