Рига: агрессивный хулиган серьезно избил продавщицу овощей

В Вецмилгрависе совершено нападение на женщину, торгующую на улице овощами и фруктами. У пострадавшей констатирован передом носа и сотрясение мозга. Как отмечает Degpunktā, хулигана задержали, но в скором времени отпустили.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пострадавшая Винета живет на Саркандаугаве, а работает в Вецмилгрависе, возле универмага Rimi. Минувшую субботу она спокойно обслуживала покупателей, когда из магазина, ругаясь с охранником, выбежал мужчина и стал задираться. По словам женщины, хулиган еще успел схватить арбуз и кинуть в охранника. Затем приехала полиция, дебошира задержали, но потом отпустили.

Винете вызвали скорую и оказали помощь, однако она боится возвращаться на работу, поскольку опасается, что нападавший в следующий раз может вернуться с ножом. Чтобы обезопасить себя, Винета вооружилась газовым баллончиком.

"Он же обещал, что вернется и ударит ножом в спину. Сильно угрожал. Не могу понять, почему полицейские его не задержали", — недоумевает продавщица.

В РМП пояснили, что спустя несколько часов хулигана вновь задержали за то, что он приставал к окружающим, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Рижская муниципальная полиция передала материалы дела в участок Госполиции на ул. Аллажу.