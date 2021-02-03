Рига: чаще всего случаи насилия регистрируют в Агенскалнсе и Зиемельском районе

Согласно данным Рижской Социальной службы, в течение полугода в Риге от полиции было получено 498 сообщений о случаях насилия.

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В августе получено 55 сообщений, в сентябре — 71, октябре — 79, ноябре — 75, декабре — 115, а в январе — 103

В 463 случаях пострадали женщины, в 64 — мужчины. В 115 случаях конфликты происходили в присутствии несовершеннолетних.

Кроме того, зарегистрировано 133 случая с пострадавшими пенсионного возраста, еще в четырех случаях пострадавшими оказались несовершеннолетние.

В Соцслужбе также пояснили, что в 336 случаях фиксировался конфликт между супругами, в 149 случаях — между родственниками или членами семьи, в 13 случаях — между друзьями или знакомыми.

Еще одна тревожная тенденция: в 470 случаях потерпевшими являлись лица, которые ранее уже страдали от насилия.

Если рассматривать ситуацию с географическй точки зрения, то больше всего жалоб получено из Агенскалнса — 105, в целом же больше всего сообщений о насилии получил отдел Зиемелского района Соцслужбы Риги.

В Сослужбе сообщии также, что мало сообщений о случаях насилия оказалось из Кенгарагса, однако это не значит, что там подобных нарушений меньше: зачастую люди просто не обращаются со своими проблемами в полицию.