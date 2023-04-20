Рига: движение трамваев по ул. Слокас восстановлено

В четверг утром на ул. Слокас в Риге было остановлено движение трамваев. По техническим причинам трамваи остановились на некоторое время на перекрестке улиц Мартиня и Слокас.

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Не курсировали трамваи 1-го и 5-го маршрутов из центра, а также в сторону центра.

По данным портала balticmaps.eu, на данном участке улицы Слокас временно образовался затор.