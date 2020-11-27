Рига: из приюта сбежала заразившаяся Covid-19 женщина, полиция ведет ее поиски

Рижская муниципальная полиция, а также Госполиция разыскивают женщину, которая, зная, что заражена коронавирусом, самовольно покинула приют, где находилась на карантине, и на общественном транспорте направилась в другой конец города.

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Как отмечает Degpunktā, информацию о женщине национальности рома, сбежавшую из приюта, полиция получила в среду вечером. По предварительным данным, она могла направляться в Тукумс.

На поиски беглянки направили экипаж РМП, по пути был получен сигнал, что разыскиваемая женщина с красными волосами едет в трамвае. Полицейские смогли догнать трамвай возле Замка света, однако там ее не оказалось, не припомнила в вагоне пассажирку с такими яркими приметами и вагоновожатая.

Полицейские прочесали окрестности, однако найти нарушительницу не удалось, поэтому ее объявили в розыск.