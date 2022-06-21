Рига: из пьяной компании забрали 1-месячного младенца, его отец напал на полицию и медика

В ночь на субботу, благодаря информации бдительных свидетелей, услышавших детский плач, сотрудники полиции забрали из пьяной компании на ул. Пернвас мальчика 2022 г. р. и, возможно, тем самым предотвратили трагедию.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), в момент, когда стражи порядка появились в квартире, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения ( в ее организме констатировали 0,64 промилле) и распивала алкоголь в компании нескольких мужчин.

Также, по данным полиции, в квартире, возможно, хранили и употребляли наркотики: шприц и порошкообразное вещество нашли в туалете, где в момент прибытия полиции находилась и мать младенца. При встрече с полицейскими женщина бросила наркотики на пол и растерла ногой. В итоге, сотрудники РРУП решили отправить женщину на экспертизу в Рижский центр наркологии и психиатрии.

Также в полиции отметили, что отец ребенка попытался спрятать в детской коляске пакет из фольги, в котором содержалось вещество неизвестного происхождения.

Полицейские задержали отца, который оказал сопротивление в тот момент, когда медики собирались доставить его сына в больницу для оказания помощи. Также он напал и на полицейского Латгальского участка РРУП. Во время задержания полицейским пришлось применить спецприемы и наручники. Пр проверке его вещей был найден нож и пакетик из фольги с неизвестным веществом.

В связи с этим начато несколько уголовных процессов и административный процесс за неисполнение родительских обязанностей. Информация передана Сиротскому суду и социальным службам.