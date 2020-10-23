Рига: из торгового центра пытались украсть дорогого попугая какаду
Foto: Shutterstock

В минувшую среду сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали злоумышленника, который пытался украсть в одном из столичных торговых центров попугая за 1 500 евро.

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Изначально юноша зашел в магазин и под предлогом покупки попугая попросил поместить птицу в специальную переноску. Когда продавец усадила какаду в ящик и понесла к кассе, покупатель любезно предложил свою помощь. Едва взяв переноску, он бросился с попугаем наутек.

Сотрудница магазина обратилась за помощью к охране, которая в скором времени задержала похитителя на автостоянке. Позже 18-летнего задержанного передали Госполиции.

Задержанный пояснил, что не собирался красть какаду, а просто хотел снять смешное видео. Однако подтвердить эту информацию пока не удалось, поскольку пока нет сведений о возможном соучастнике, который запечатлел момент кражи.

Известно, что задержанный ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления. По делу начат уголовный процесс.

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